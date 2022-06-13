المنافسة : رصد منشآت متورطة بالتواطؤ في مشاريع حكومية بمليار ريال

رصدت الهيئة العامة للمنافسة، عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في عدة مشاريع حكومية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال خلال الـ 3 أعوام الماضية، بالإضافة إلى فرض 35 مليون عقوبات مالية على عدد من المنشآت.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال افتتاحه اليوم، "منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية"، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين من القطاع العام والخاص والمنظمات والأجهزة الدولية، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وبين الخليفي، أن الهيئة العامة للمنافسة، لم تتوان في السنوات الماضية عن إنفاذ النظام بحق الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة في العطاءات الحكومية، مبينا أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، والمواطن

وأشار، إلى أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها لما لها من أثر في رفع الأسعار، والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وخفض الجودة، إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير.