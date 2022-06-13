"بوبا العربية" توصي بزيادة رأس المال 25% عن طريق منح أسهم

قرر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية) بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25%، عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة مبلغ 300 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1 سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة.
|رأس المال قبل الزيادة
|1,200,000,000 ريال سعودي
|رأس المال بعد الزيادة
|1,500,000,000 ريال سعودي
|نسبة الزيادة في رأس المال
|% 25
|عدد الاسهم قبل الزيادة
|120000000
|عدد الاسهم بعد الزيادة
|150000000
|اسباب الزيادة
|تعزز هذه الزيادة رغبة الشركة في تعزيز وتقوية قاعدة رأس المال لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة ودعم أعمال التوسع المخطط لها خلال الأعوام القادمة.
|عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم
|منح 1 سهم لكل 4 أسهم
|طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة
|ستستخدم الشركة 300 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
|تاريخ الاحقية
|تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لبوبا العربية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أضف تعليق