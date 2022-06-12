22 حيا عشوائيا تم إزالتها في جدة .. و تسكين 5589 أسرة على نفقة الدولة

أعلن مشروع إزالة الأحياء العشوائية في جدة، تسكين 5589 أسرة ممن أزيلت منازلهم على حساب الدولة، فيما بلغ عدد الأحياء المزالة 22 حيا حتى الآن من أصل 34 حيا يستهدف المشروع إزالتها.

جاء إعلان ذلك خلال اجتماع برئاسة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة تخلله استعراض لآخر التطورات والأعمال في مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

وشمل المشروع، تسليم الإسكان التنموي لـ 200 مستفيد، وبلغ إجمالي الخدمات المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية، 85 ألف خدمة شملت دفع الإيجار ونقل العفش وتوزيع الوجبات والأدوية وغيرها.

وتم استعراض آليات العمل في المشروع، أبرزها خدمات التسكين الذي يشمل 3 فئات، الأولى الأسر الضمانية، والثانية أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء، وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك، وهؤلاء تتم دراسة حالتهم، ثم تسكينهم.

وكانت أعمال صرف التعويضات قد بدأت مرحلتها الأولى وخصص لها مليار ريال، فيما سيتم صرف التعويضات لبقية المواطنين تباعا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة عبر (آلية التقديم على التعوضيات).