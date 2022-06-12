بدءا من 15 يونيو .. منع العمل تحت أشعة الشمس في المملكة لمدة 3 أشهر

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق القرار، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارا من الأربعاء 16 ذو القعدة الموافق 15 يونيو، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، ويستمر العمل به حتى الخميس 19 صفر الموافق 15 سبتمبر 2022.

وتدعو أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس" عبر التواصل على الرقم الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة على أجهزة الهواتف الذكية، كما نشرت (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).