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أخبار الشركات- محلية

"ام أي اس": ترسية مشروع مع "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" بـ 169 مليون ريال

"ام أي اس": ترسية مشروع مع "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" بـ 169 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام اي اس ) تلقيها الموافقة على ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناع لتهيئة وتشغيل موقع التعافي من الكوارث بـ 169 مليون ريال.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا ابتداءً من تاريخ توقيع العقد.

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