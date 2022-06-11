غانا تحصل على تعهد بمليار دولار من بنوك دولية لدعم الموازنة واحتياطيات البنك المركزى

تعهدت بنوك دولية بإقراض غانا مليار دولار وتعزيز احتياطيات البنك المركزي في البلاد بينما تسعى البلاد إلى خفض عجزها المالي وتحقيق الاستقرار لعملتها المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن مصادر مطلعة لم تسمها القول إن غانا جمعت 750 مليون دولار من خلال قروض مجمعة بمشاركة حوالي 8 بنوك أفريقية وأوروبية بجانب 250 مليون دولار من بنوك أخرى.

وقادت مجموعة "ستاندرد بنك ليمتد" و"ستاندارد تشارترد" و"مصرف راند التجاري"، تلك الترتيبات.

وهذه الصفقة، بحسب بلومبرج، هي الجزء الأول من قروض مجمعة بقيمة ملياري دولار تهدف غانا إلى جمعها هذا العام لتحقيق الاستقرار في شؤونها المالية وأسواقها المالية.

وفقدت غانا الوصول إلى أسواق السندات الدولية هذا العام بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز في الموازنة ، الناجم عن تأثير جائحة فيروس كورونا.

ونقلت بلومبرج عن مصادرها أن البلاد التي تهدف إلى عجز ميزانيتها إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 12.1%، ستخصص 750 مليون دولار من الديون المجمعة لميزانيتها من أجل إدارة النفقات والالتزامات.

وقالت المصادر إن القيمة الباقية ستأتي من "بنك غانا" من أجل تعزيز موارده لصفقات المبادلة.

وارتفعت نسبة ديون غانا إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية مارس، مقارنة بـ 66.3% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام مضى.

وانخفض "السيدي" الغاني، وهو عملة البلاد المحلية، 22% من قيمته أمام الدولار هذا العام.

وأشارت مصادرأنه من المحتمل طرح هذه الصفقة للموافقة في البرلمان خلال الأسبوع المقبل.