إسبانيا تكتوي بأشد موجة حر تسبق الصيف منذ 20 عاما

تجتاح إسبانيا اليوم السبت موجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، لم تشهد لها مثيلا منذ 20 عاما.

وفي مدينة أشبيلية بجنوب البلاد، حقق تجار المراوح مبيعات قياسية، في حين لجأ قادة العربات التي تجرها الخيول والتي تنقل السائحين بين الأماكن التاريخية إلى رش الماء على الخيول لتخفيف وطأة الحر الشديد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في أشبيلية ومدينة قرطبة القريبة اليوم السبت.

وقال خبراء الطقس إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت) في وادي جواديانا في إكستريمادورا ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق اليوم السبت.

ويمكن أن تتأجج موجة الحر غدا الأحد في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا.

وقال خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية إن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع وإن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو حزيران قبل حلول فصل الصيف رسميا بستة أيام. ويبدأ الصيف يوم 21 يونيو حزيران.

ويتوقع خبراء الطقس هبوب رياح شديدة تصل إلى حد العواصف في بعض مناطق إسبانيا.