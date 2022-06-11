ألمانيا: خبراء يطالبون باستخراج الغاز بتقنية التكسير الهيدروليكي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة

في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، طالب خبراء باستخراج الغاز الطبيعي في ألمانيا باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي.

وقال هانز-يواخيم كومبل، الرئيس السابق للمعهد الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا : "طالما أننا نحتاج إلى الغاز الطبيعي في ألمانيا ، فإنه لأمر ساخر أننا لا ننتجه هنا".

وبحسب بيانات كومبل، هناك ما يصل إلى 2.3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الحجر الصخري بألمانيا - وهو ما يكفي لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي لعقود.

وذكر كومبل أنه يمكن إنتاج 20 مليار متر مكعب سنويا على مدار عقود من خلال التكسير الهيدروليكي، موضحا أن هذا يعادل حوالي نصف شحنات الغاز الطبيعي الحالية من روسيا، وأشار إلى أن هذا يعني أن الاعتماد على الواردات يمكن "تقليله بشكل كبير".

تجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام التكسير الهيدروليكي بمساعدة الضغط ومواد كيميائية في استخراج الغاز أو النفط من طبقات الصخور، ما يشكل مخاطر بيئية. ويتم توجيه انتقادات أيضا إلى الإسالة من خلال التبريد القوي لأنه، وفقا لعلماء البيئة، يستهلك ما يصل إلى 25% من محتوى الطاقة للغاز.

ويسعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى تحقيق استقلال سريع في مجال الطاقة عن روسيا في ضوء حرب أوكرانيا. ومع ذلك، يرفض التكسير الهيدروليكي في ألمانيا ويشير إلى العواقب السلبية المحتملة على البيئة والعقبات القانونية.

ومن جانبه، قال الخبير لدى جامعة فرايبورج التكنولوجية في تصريحات لنفس الصحيفة إنه إذا تم رفع الحظر المفروض على التكسير الهيدروليكي، يمكن أن يبدأ إنتاج الغاز الصخري في ألمانيا في غضون عام، موضحا أنه في غضون خمس سنوات، يمكن زيادة معدل الإنتاج إلى حد أن ألمانيا يمكن أن تغطي خمس احتياجاتها من الغاز الطبيعي بالغاز المنتج من التكسير المحلي.

وقال فيرنر ريسينج، المسؤول السابق في وزارة الاقتصاد الألمانية: "عدم استخدام التكسير الهيدروليكي في ألمانيا خطأ فادح".