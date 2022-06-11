العقارات الفاخرة في لندن تسجل أعلى سعر منذ أكثر من 7 سنوات

سجلت العقارات الأكثر فخامة في لندن الشهر الماضي أعلى سعر، منذ أكثر من سبع سنوات. وارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% في أكثر الرموز البريدية المركزية سعرا في لندن في مايو الماضي، وهو أعلى معدل للنمو السنوي منذ أبريل 2015، طبقا لمؤشر جمعته الوكالة العقارية نايت فرانك."، وحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء عانى سوق الإسكان الفاخر في لندن من ركود منذ فترة طويلة، ناجم عن سلسلة من ارتفاعات ضريبية، بدءا من نهاية عام 2014 . وانتهى هذا أخيرا مع عودة المشترين إلى المدينة بعد الجائحة.

ويطرح البائعون المنازل في السوق لمحاولة جني أرباح جراء الطلب المتجدد عليها ، حيث أن زيادة التحذيرات الاقتصادية تعطي أصحاب المنازل الإحساس بأن الأسعار ربما تصل إلى ذروتها. وأظهرت بيانات "نايت فرانك" أن عدد العروض المقبولة في مايو الماضي كان أعلى رقم شهري، منذ عقد من الزمن.