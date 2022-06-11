ألمانيا تدعو إلى قانون أوروبي يكافح عمالة الأطفال في سلاسل التوريد

دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى سن قانون من قبل الاتحاد الأوروبي يكافح عمالة الأطفال في سلاسل التوريد العالمية.

وقالت شولتسه اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يحل غدا الأحد: "يجب ألا يساهم استهلاكنا في استغلال الأطفال في الدول الفقيرة"، مضيفة أن قانون سلاسل التوريد الألماني يعد خطوة مهمة

ضد عمالة الأطفال، ويجب أن تكون الخطوة التالية هي "قانون سلاسل توريد أوروبي قوي"، وقالت: "بصفتنا ثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم، فإننا

في أوروبا نتحمل المسؤولية عما يسببه استهلاكنا في أجزاء أخرى من العالم".

أوضحت شولتسه أن أكثر من 160 مليون طفل يضطرون للعمل، أي ما يعادل نحو 10% من الأطفال في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن حوالي 79 مليون شخص يعملون في ظل ظروف استغلالية، على سبيل المثال في المزارع أو في المناجم أو في الصناعة أو يسقطون ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الأطفال المتضررين من الاستغلال ارتفع مرة أخرى لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن العامل الدافع هنا هو الفقر المدقع المتزايد في العديد من البلدان، والذي يتفاقم بسبب أزمات

عالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ وصراعات مسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعات.