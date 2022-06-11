أستراليا تسعى لعقد اجتماع لإنهاء التوترات التجارية مع الصين

ذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أن وزير التجارة دون فاريل سوف يسعى لعقد لقاء مع نظيره الصيني وانج وينتاو في

محاولة لإنهاء التوترات التجارية بين الدولتين.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة إنه في حال عقد اجتماع بين فاريل ونظيره وينتاو، سوف يكون التواصل الأول رفيع المستوى وجها لوجه بعد سنوات عدة شهدت تدهورا شديدا في العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة أن كانبرا لن تغير موقفها الذي مفاده أن الصين قامت بأفعال غير مبررة ضد المصدرين الأستراليين .

وتدهورت العلاقات الأسترالية مع أكبر شريك تجاري لها منذ 2017 عندما أدخلت الحكومة في كانبرا تشريعا ضد التدخل الأجنبي في السياسة، وهو ما رأت بكين إنه يستهدف الصين.

وتسببت دعوة الحكومة الأسترالية في 2020 لفتح تحقيق في منشأ جائحة كوفيد19- في توتر العلاقات، وهو ما أدى إلى مواجهة صادراتها بما في ذلك الفحم واللحوم صعوبات في دخول الموانئ الصينية.

وأدلى فاريل بتصريحاته للصحيفة قبل المغادرة إلى أوروبا لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية.