محافظ المركزي التشيكي يؤكد ضرورة رفع أسعار الفائدة إلى أعلى من 6%

قال محافظ البنك المركزي التشيكي جيري روسنوك لصحيفة "برافو" في مقابلة، تم نشرها اليوم السبت أن البنك سيتعين عليه أن يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى من 6%، هذا الشهر لمواجهة التضخم المتسارع.

وأضاف روسنوك أنه لا يمكنه التنبؤ بما إذا كان مجلس محافظي البنك سيرفع تكاليف الإقراض بواقع نصف أو نقطة مئوية كاملة، في 22 يونيو الجاري ، في اجتماعه الأخير بشأن السياسة، قبل انتهاء ولايته في نهاية الشهر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

ونقلت الصحيفة عن روسنوك قوله "أعتقد أنه يمكن أن تكون الزيادة بسهولة في مكان ما في هذا النطاق".

وتابع "عبء التضخم هائل ولا يمكن ترويضه في الوقت المناسب ، بدون خطوات حازمة".

وتكافح جمهورية التشيك لاحتواء أسوأ تضخم منذ حوالي ثلاثة عقود، ناجم بشكل كبير عن صدمات من الخارج، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار السلع لكن صانعي السياسة في براغ يرون أيضا تداعيات سريعة لتكاليف معظم السلع والخدمات، أثارت سلسلة من ارتفاع كبير في أسعار الفائدة.