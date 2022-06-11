"تسلا" تكشف عن تقسيم للأسهم .. الخطوة تخفض سعر السهم ولا تغير القيمة السوقية

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" عن تقسيم الأسهم لجعل شهادات الأسهم الخاصة بها في متناول صغار المستثمرين.

وأعلنت الشركة ورئيسها التنفيذي هو الملياردير في مجال التكنولوجيا ، إيلون ماسك ، بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية أن مجلس إدارتها سيوافق على تقسيم 1:3 ، إذا وافق حاملو الأسهم على الخطوة في اجتماعهم السنوي في أغسطس المقبل. وتعني 1:3 أن كل من يملك سهما سوف يملك اثنين آخرين ليكون لديه ثلاثة أسهم .

وكانت شركة "تسلا" قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أنها تخطط لتقسيم الأسهم. ولم يتم الإعلان عن النسبة.

ولا يغير تقسيم الأسهم بشكل فعلي القيمة السوقية لإحدى الشركات، لكن يخفض سعر السهم، وفقا لـ"الألمانية".

وهذا الإجراء معروف جدا لدى الشركات. فقد أعلنت شركات أمريكية كبرى أخرى هذا العام مثل الشركة الأم" جوجل" وشركتي "الفابيت" و"أمازون" عن تقسيمات للأسهم.

كانت أسهم شركة "تسلا" قد تعرضت مؤخرا لضغط كبير، في دوامة هبوط عامة للأسواق. ومنذ أن حقق سعر السهم ارتفاعا في نوفمبر الماضي، تراجع بواقع أكثر من 40 في المائة .