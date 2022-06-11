بايدن: سوف نتعايش مع التضخم لفترة من الوقت

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر "لفترة" بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسيا تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وقال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز "سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت. "سينخفض تدريجيا ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت" بحسب رويترز.

وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فعالية استضافها الملياردير حاييم سابان في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين بزعامة بايدن على الكونجرس على المحك.