ألغت الولايات المتحدة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19 في خطوة تأتي بعد ضغوط مكثفة من شركات الطيران وصناعة السفر.
وأصدرت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي أمرا برفع هذا الشرط اعتبارا من الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد قائلة إنه" غير ضروري في الوقت الحالي" بحسب رويترز.
وكان هذا الشرط أحد آخر شروط السفر الرئيسية للولايات المتحدة بشأن كوفيد-19. ويأتي إلغاؤه مع بدء موسم السفر الصيفي واستعداد شركات الطيران بالفعل لطلب قياسي. وقالت شركات الطيران إن أمريكيين كثيرين لم يسافروا دوليا بسبب مخاوف من أن تثبت الاختبارات إصابتهم بكوفيد-19 وأن تتقطع بهم السبل في الخارج.
أمريكا تلغي شرط إجراء اختبارات للمسافرين لإثبات عدم إصابتهم بكورونا
ألغت الولايات المتحدة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19 في خطوة تأتي بعد ضغوط مكثفة من شركات الطيران وصناعة السفر.
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