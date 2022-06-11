إنقاذ عاملين سقطا في وعاء شوكولاتة ضخم في مصنع «مارس»

تلقى موظفان في الشركة الأمريكية المنتجة لشوكولاتة "مارس" رعاية طبية بعد سقوطهما بصورة غامضة في وعاء ضخم من الشوكولاتة، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية.ووقع الحادث في مصنع تابع لمجموعة "مارس ريغلي" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.وبحسب قناتي "فوكس نيوز" و"سي إن إن"، تم إنقاذ شخصين ونقلهما إلى المستشفى بعد سقوطهما في وعاء عملاق مليء بالشوكولا تابع للشركة.ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول سبب وجود هذين الموظفين في مثل هذه الوضعية السيئة التي حالت دون تمكنهما من إخراج أنفسهما من الوعاء المليء بالكاكاو.ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات الطوارئ قولها إن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع فتحة في هيكل الخزان لإخراجهما في أسرع وقت ممكن.ولم يرد القسم الإعلامي في "مارس" على طلبات الوكالة "الفرنسية" للاستيضاح حول الحادثة، كما لم تقدم الشركة أي تفاصيل لوسائل الإعلام المحلية حول الحالة الصحية للموظفين.وتقدم المجموعة المصنعة للمنتجات في الشركة، ومن بين أشهر علاماتها التجارية شوكولا وحلويات "مارس"، و"ريغلي" (علكة)، و"سنيكرز"، و"ميلكي واي" و"إم آند إمز"، إضافة إلى أرزّ "أنكل بنز"، نفسها على أنها الشركة الرائدة عالميا في صناعة الشوكولاتة والعلكة. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار، ويعمل فيها نحو 100 ألف موظف.