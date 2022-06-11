مخاوف النمو تشجع المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا مقابل سلة عملات أمس، بعد أن أظهرت بيانات تسارع أسعار المستهلكين الأمريكيين في أيار (مايو)، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى أيلول (سبتمبر) لمكافحة التضخم.وفي الـ12 شهرا الماضية حتى أيار (مايو)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين 8.6 في المائة، بعد ارتفاعه 8.3 في المائة في نيسان (أبريل)، وفقا لـ"رويترز".وصدر تقرير التضخم قبل رفع سعر الفائدة الثاني المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في تموز (يوليو)، ورفع البنك سعر الفائدة لليلة واحدة 75 نقطة أساس منذ آذار (مارس).وقال جون دويل، نائب رئيس التداول في مونيكس يو.إس.إيه، "بلغ التضخم الآن أعلى مستوى له في 40 عاما مع عدم وجود شواهد تذكر على أنه بلغ ذروته".وأضاف "الأسهم توسع خسائرها توقعا لتسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الدولار الذي يرتفع بفعل العزوف عن المخاطرة".وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.7 في المائة إلى 104.02، وهو أعلى مستوى منذ 17 أيار (مايو)، ومقتربا من 105.01، أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن كان قد لامسه في منتصف أيار (مايو).كانت مكاسب الدولار واسعة النطاق، غير أن الين الياباني، الذي يعد ملاذا آمنا كان الاستثناء الرئيس الوحيد أمام العملة الأمريكية.وارتفع الين بنحو 0.11 في المائة مقابل الدولار بعد أن أعربت الحكومة اليابانية والبنك المركزي، في بيان مشترك نادر، عن قلقهما إزاء انزلاق العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين، وسجل الدولار في أحدث تعاملات 134.18 ين. وارتفع الدولار 0.81 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9883 فرنك، بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن سويسرا واصلت تجاوز عتبات التلاعب المحتمل بالعملة بموجب قانون التجارة الأمريكي لعام 2015، لكنها امتنعت عن تصنيفها على أنها تتلاعب بالعملة.وتراجع الدولار الأسترالي 0.43 في المائة، كما انخفض الجنيه الاسترليني 1 في المائة إلى 1.2375 دولار أمريكي.وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بيتكوين 2.4 في المائة إلى 29382.74 دولار، بينما تواصل العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية الكفاح للتغلب على نوبة من ضغوط البيع دفعتها للانخفاض دون مستوى 30 ألف دولار في الجلسات الأخيرة.إلى ذلك، انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى في تعاملات متقلبة أمس، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1861.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1864.60 دولار للأوقية. لكن المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا سرعان ما عوض تلك الخسائر مع تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية، ليحصل الذهب على دفعة أخرى بعد أن أظهر مسح لجامعة ميشيجان أن ثقة المستهلك الأمريكي قد انخفضت إلى مستوى قياسي في أوائل حزيران (يونيو) وسط ارتفاع أسعار البنزين.وعادة ما تقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب، لأنها تترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، الذي لا يدر عائدا. كما جاء انتعاش الذهب على الرغم من قوة الدولار، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ومحت الفضة، المرتبطة بشدة بالذهب، الانخفاض الأولي لترتفع 0.7 في المائة إلى 21.82 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 971.01 دولار. لكن البلاديوم تراجع 0.7 في المائة إلى 1911.01 دولار، متكبدا خسارة أسبوعية.