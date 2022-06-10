حماس المستثمرين لميتافيرس ما زال ملتهبا

في الشهر الماضي، التقيت بصديق لي للمرة الأولى منذ الربيع الذي سبق كوفيد 2019. غمرتنا البهجة ونحن على شرفة أحد المطاعم في منطقة ويست إند، حيث احتشد الناس قبل العرض في مسرح لندن لتناول شرائح اللحم والبطاطس المقلية. عندما وصل أصدقاؤنا الآخرون، سحب النادل المنزعج طاولة أخرى ليضمها لنا، لكنها ارتطمت ببلاطة غير مستوية وانسكب العصير على بنطالي.

إذا كان عالم ميتافيرس يريد أن يتنافس على شعورنا بالمرح والفوضى في تلك اللحظة الخالصة من لحظات العالم الحقيقي، فقد يتعين على هذا العالم السيطرة على الاقتصاد الذي يتوقع بعض أن تبلغ قيمته 13 تريليون دولار. الضجيج الذي نراه حوله الآن - على الأقل في الوقت الحالي - قد يتضح أنه كان مجرد ظاهرة حدثت خلال فترة الجائحة فقط.

إن مبلغ الـ13 تريليون دولار هذا، وفقا لتقرير نشرته هذا الأسبوع "سيتي ريسيرتش"، هو منتهى التمدد الاقتصادي من الناحية النظرية لأوسع تعريف للميتافيرس حتى نهاية العقد الحالي. ينتشر هذا المصطلح بكثرة ليشمل جميع المسارات المستقبلية التي قد تسلكها شبكة الإنترنت وكل شخص وشركة ومؤسسة تتعامل مع ميتافيرس. قال لي مدير صندوق عالمي كبير إنه مغرم بهذه الفكرة، لكنه لا يستطيع الإشارة إلى سهم واحد يركز حصرا على ميتافيرس في محفظته.

مع ذلك، تدفقت كثير من التوقعات المشابهة إلى مكاتب مديري الصناديق في الأشهر الثمانية منذ أن أثارت "فيسبوك" حماسا واسعا بعد أن أعلنت رهانها على ميتافيرس - لدرجة أنها غيرت اسمها إلى "ميتا". عندما سأل العملاء المتعطشون للأفكار سماسرة الأسهم عن أفضل طريقة للخوض في ذلك، كانت غريزة سماسرة الأسهم تعمل على ترسيخ مجموعة من الشركات التي يغلب عليها طابع ميتافيرس قدر الإمكان وعرض السياق بأكمله في نطاق فلكي لا يمكن فهمه. في الوقت الحالي، يبدو أن أفضل رهان للاستثمار هو في شركات البنية التحتية الرقمية والأجهزة التي ستدعم نظريا توسيع قاعدة مستخدمي ميتافيرس لتشمل ربما مليارات من الأشخاص. التزم عالم الشركات "بشكل كبير في آسيا" باستراتيجيات ميتافيرس الضخمة التي، في معظم الحالات، لم تكلف شيئا ولم تلتزم بأي شيء تقريبا.

لقد كان توسيع النطاق هذا أسهل نظرا إلى تعقيد تعريف ميتافيرس. عندما كانت مجموعة من الخبراء العالميين في صراع للجواب على هذا التحدي في فاعلية جلوبال بوردروم التي نظمتها "فاينانشال تايمز" الثلاثاء، قام جميعهم بمجهود رائع. لكنهم أقروا بأن القصة الرئيسة - التي تصف التقاء كل من الحياة الرقمية والحياة المادية - كانت مزيجا من الانتقال الحقيقي للعمل والترفيه إلى العالم الرقمي "بعض من هذا يجري على قدم وساق" والخيال التأملي. لا تنس أن هذا الموضوع الاستثماري قد جعل مصرف جيه بي مورجان في كانون الثاني (يناير) يخبر المستثمرين أن "الجيل المقبل من شركات التمويل يمكن أن يستفيد من الغطاء الرقمي باعتباره كفالة لضمان الأراضي الافتراضية وقروض الرهن العقاري"، دون أن تبدو هذه الجملة في غير محلها.

يصف التقرير الذي نشرته "سيتي"، بالتوافق مع التقارير السابقة، ميتافيرس على النحو التالي، "مساحة افتراضية ثلاثية الأبعاد قابلة للتفاعل مع العالم الحقيقي، وذلك في تغيير تدريجي عن محتوى صفحات الويب ثنائية الأبعاد على شبكة الإنترنت السائدة في يومنا هذا". فكر مصرف مورجان ستانلي، في تقرير صدر عنه في شباط (فبراير)، من منظور أضيق، "أنه منصة الجيل المقبل من وسائل التواصل الاجتماعي وبث المحتوى والألعاب والتسوق".

من الواضح أن شبكة الإنترنت مهيأة لمرحلة جديدة يعرض فيها كثير مما نعده الآن "عبر الإنترنت" على شكل عالم افتراضي. ستكون الألعاب وما يتعلق بالترفيه وأجزاء من أماكن العمل هي أول من يتبنى هذا التحول، لكن التكنولوجيا ستتطور لتجذب باقي المجالات الأخرى، وفي النهاية ستكون المخاطر التي تتعرض لها الشركات عند بقائها خارج ميتافيرس أكبر من المخاطر المترتبة على الدخول فيه.

لكن مسألة التوقيت عالقة في ضجة تقييم اقتصاد ميتافيرس بـ13 تريليون دولار. فكرة ميتافيرس والانتقال النوعي إلى مرحلة جديدة من الإنترنت حاضرة منذ فترة، لكن التكهنات الكبيرة حقا بلغت ذروتها في وقت شعر فيه العالم بتقبل غير معهود لفكرة العيش في عالم افتراضي.

كانت تصريحات فيسبوك في تشرين الأول (أكتوبر)، وفي الأشهر التي أعقبته، قد صدرت حين أجبرت الجائحة كثيرا من الناس في عالمنا على تبديل معايير حياتهم الاجتماعية والعملية بنسخة رقمية. برزت تحديات كبيرة لاحتمال خروجنا من تلك النسخة، في ذلك الوقت، بسبب المتحور أوميكرون. كان وقتا عصيبا بشكل خاص لزرع فكرة أن التنقل الاجباري بين العالمين الحقيقي والرقمي يمكن أن يصبح دورة منتظمة، وأن الملايين أو حتى المليارات من الناس، بشكل منطقي، قد يقررون ببساطة أن الحياة في العالم الافتراضي أكثر أمانا لهم.

إن خروج العالم بالكامل من الجائحة ليس نهاية حتمية، ولكن الأماكن التي اتخذت أكبر الخطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية هي تذكير بأن عالمنا الحقيقي - بكل روعته وقصوره - سيكون دائما منافسا قويا مذهلا للعالم الافتراضي.