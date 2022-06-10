الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 47 مليون دولار لمعالجة أزمة الجوع في سريلانكا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سريلانكا حاليا والتي تعد الأسوأ منذ استقلالها عام 1948، أدت إلى زيادة حدة أزمة الجوع في أنحاء البلاد.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف، نداءً عاجلاً لجمع التبرعات، موضحا أن هناك حاجة إلى جمع 47 مليون دولار.

يشار إلى أن سريلانكا قطعت فيما مضى شوطا طويلا على طريق التنمية لمدة 10 سنوات، ولم تكن بحاجة إلى أي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة، بيد أنه بعد فرض حظر على واردات الأسمدة الكيماوية العام الماضي، أصبح الحصاد الآن نصف ما كان عليه فقط.

وتفاقم الوضع بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية حاليا، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد نتيجة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.