ساعة من الجدل بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني بسبب قضية تايوان

قال مسؤولون دفاع أمريكيون وصينيون إنهم يعتزمون إجراء مزيد من النقاشات بعد مباحثات جدالية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني وي فينجي بشأن تايوان وقضايا أمنية إقليمية أخرى لنحو ساعة.

وذكرت بلومبرج أن كلا الجانبين خرجا من أول لقاء مباشر بين أوستن وفينجي في سنغافورة وهم يتحدثون عن خطط لإجراء مزيد من المناقشات.

ووصف متحدث عسكري صيني الاجتماع بأنه بداية نحو استئناف حوار طبيعي، على الرغم من أن مسؤول دفاعي أمريكي بارز قال إنه لم يتحدد موعد لاجتماعات متابعة.