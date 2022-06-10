انخفاض حاد لأسهم أوروبا وسط مخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية 2.7 في المائة اليوم الجمعة بعد أن جاء التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، مما زاد من احتمال حدوث ركود بينما تحاول البنوك المركزية كبح جماح الأسعار.

وكانت خسائر المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا واسعة النطاق، وقادها انخفاض بنسبة 4.8 في المائة في قطاع البنوك. وواصل المؤشر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى منذ 12 مايو، ويتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة.

وهوى المؤشر إم.آي.بي الإيطالي 5.2 في المائة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وهبط إيبكس الإسباني 3.7 في المائة، بينما خسرت البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة أكثر من اثنين في المائة لكل منها.

وجاء معدل التضخم الرئيسي لشهر مايو في الولايات المتحدة عند 8.6 في المائة، متجاوزا التوقعات التي بلغت 8.3 في المائة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر لمكافحة التضخم.

كانت الأسهم قد تلقت ضربة قوية أمس الخميس بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم الشهر المقبل على أول رفع لسعر الفائدة منذ 2011، وقد يقوم بتحرك أكبر في سبتمبر.

ووفقا لرويترز قال دافال جوشي، كبير الاستراتيجيين في بي.سي.إيه ريسيرش: "الأسواق في حالة من التوتر لأن الارتفاع الحاد للتضخم يجبر البنوك المركزية على مضاعفة إجراءات تشديد السياسة.

"السؤال الأهم هو ما إذا كانت البنوك المركزية ستُدخل الاقتصاد في حالة ركود للتغلب على التضخم".

وتراجعت أسهم منطقة اليورو 3.1 في المائة اليوم الجمعة.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الطلب والنمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن فرضت شنغهاي وبكين قيودا جديدة لمكافحة كوفيد-19.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 1.6 في المائة بعد أن قالت شركة الأدوية إن أحد لقاحاتها أثبت نجاحا في مرحلة متأخرة من التجارب التي شملت كبار السن.

وتراجعت أسهم شركات الطيران الإقليمية حيث أدى الصراع العمالي في أوروبا إلى زيادة التوقعات بمشاكل في السفر خلال موسم الصيف المزدحم.

وتراجعت أسهم رايان إير وإنترناشونال كونسوليديتد إيرلاينز ولوفتهانزا وويز إير بما يتراوح بين 1.6 و4.1 في المائة.