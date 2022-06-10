النفط يتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل إغلاق جزئي جديد في شنغهاي

تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتا، أو 0.6 % ، إلى 122.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 0.4 % في اليوم السابق. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 72 سنتا، أو 0.6 % ، إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5 % أمس بحسب رويترز.

ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

