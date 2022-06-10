الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1844.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1848.10 دولار.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا بحسب رويترز.

وينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المتوقع أن تصدر في وقت لاحق اليوم للتأكد من أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس . وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3 % هذا الأسبوع.



