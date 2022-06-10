"الثقافة" توقع اتفاقية تعاون إطارية مع "سي جي اي إن إم" لإثراء القطاع الثقافي السعودي

وقعت وزارة الثقافة في عاصمة كوريا سيئول، اتفاقية تعاون إطارية مع شركة سي جي إي إن إم المحدودة لإثراء القطاع الثقافي في المملكة بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة .

وتضمنت الاتفاقية صياغة إطار للتعاون المشترك في قطاعات الأفلام والموسيقى والفعاليات الثقافية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشاريع ثقافية متنوعة، تتضمن أنشطة سينمائية وموسيقية ومراكز ثقافية تقدم عناصر التراث السعودي والكوري في الموسيقى، والفن، والأطعمة، والفنون المسرحية، والتراث، والأفلام، والعمارة.

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تقودها وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي في المملكة وإثرائه بالتجارب والخبرات العالمية الناجحة في المجالات الثقافية المختلفة، ودعم وتمكين المبدعين السعوديين بمختلف تخصصاتهم، وتوفير خيارات ثقافية نوعية للجمهور السعودي، سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.