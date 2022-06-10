أوكرانيا: نخوض في سيفيرودونيتسك أصعب المعارك .. مقتل 100 من جنودنا يوميا

طالبت أوكرانيا الغرب أمس بتزويدها بأسلحة مدفعية ثقيلة "بعيدة المدى" مؤكدة أن هذا الأمر سيمكنها من أن تستعيد سريعا مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية حيث يمكن أن تحدد المعركة مصير منطقة دونباس، وفق الرئيس الأوكراني.يخوض الجنود الأوكرانيون في سيفيرودونيتسك واحدة من "أصعب المعارك" منذ بداية الحرب في 24 شباط (فبراير) الماضي، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقال في تسجيل فيديو إن المعارك الدائرة في المدينة الاستراتيجية ستحدد "مصير" منطقة دونباس، بحسب "الفرنسية".بالنسبة إلى روسيا، من شأن الاستيلاء على هذه المدينة أن يفتح المجال أمام سيطرة موسكو على مدينة كراماتورسك الكبرى في منطقة دونباس وستشكل نقطة حاسمة من أجل السيطرة على كل حوض دونباس الشاسع الغني بمناجم الفحم الذي يسيطر على جزء منه منذ 2014 الانفصاليون الموالون لروسيا.وأكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن أوكرانيا تستطيع فور حصولها على أسلحة غربية "بعيدة المدى" أن تستعيد سيفيرودونيتسك.وفي مواجهة ضغوط القوات الروسية، يواصل الأوكرانيون مطالبة حلفائهم الغربيين بإمدادهم بأسلحة مداها أبعد من تلك التي بحوزتهم.وأعلنت واشنطن ولندن عن تسليم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة يصل مداها إلى نحو 80 كيلومترا لأوكرانيا لكن من غير الواضح متى سيتمكن الأوكرانيون من استخدامها بعد أن حصلوا على أسلحة غربية أقصر مدى مثل مدافع ام-109 الأمريكية.وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "ما يصل إلى 100 جندي أوكراني يقتلون و500 يصابون كل يوم" في المعارك مع الجيش الروسي.وأعطى الوزير هذه الأعداد فيما تتواصل المعركة في دونباس (شرق) خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. وفي الأول من حزيران (يونيو) الجاري أشار زيلينسكي إلى مقتل ما بين 60 و100 جندي يوميا.وأشار غايداي إلى "استمرار" حرب الشوارع والقصف الروسي في المناطق الصناعية في سيفيرودونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين. وتابع "قواتنا تصدهم، ثم يستأنف القصف المدفعي وتستمر الأمور على هذا النحو".وبدا الأسبوع الماضي أن سيفيرودونيتسك على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي. لكن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا وتمكنت من الصمود على الرغم من التفوق العددي للجيش الروسي. لكن يبدو أن القوات الروسية تتقدم حاليا، وهي سيطرت البارحة الأولى على "جزء كبير" من المدينة، وفق الحاكم.وأوضح أن القوات الروسية قصفت مصنع آزوت للمواد الكيميائية مرتين على الأقل، مشيرا إلى أن القصف طاول محطة لإنتاج الأمونيوم.وقال محامي رجل الأعمال الأوكراني ديمترو فيرتاش الذي تملك شركته المصنع إن نحو 800 مدني محاصرون في المنشأة التي لجأوا إليها. ولم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه المعلومات.والوضع أكثر تعقيدا في أجزاء أخرى من دونباس. وصرح غايداي أن مدينة ليسيتشانسك المجاورة يسيطر عليها الجيش الأوكراني بالكامل لكنها تتعرض لقصف "قوي وفوضوي". وتابع أن القوات الروسية "تطلق قذائف من العيار الثقيل والدمار هائل".وغادر عدد كبير من المدنيين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكن بقي في المدينتين آلاف آخرون خصوصا من كبار السن والذين يعتنون بهم أو الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مكان آخر.من جهته قال يوري كراسنيكوف الذي كان جالسا في حي في ليسيتشانسك تضرر عدد كبير من المباني فيه "كل يوم هناك قصف وكل يوم يحترق شيء ما". وأضاف الرجل المتقاعد بينما كان يسمع دوي قصف المدفعية بالقرب من المدينة "لم يعد هناك أحد ليساعدني".وبحسب كييف يشن الروس قصفا مركزا على منطقة دونيتسك، الشطر الآخر من دونباس، و"على طول خط الجبهة" وتهاجم مدن سلوفيانسك وباخموت، ما أوقع أربعة قتلى و11 جريحا أمس.ولم تحرز القوات الروسية سوى تقدم بطيء حتى الآن ما دفع المحللين الغربيين إلى القول إن الحرب التي بدأت في 24 شباط (فبراير) الماضي تحولت إلى حرب استنزاف، مع حالات تقدم محدودة ثمنها دمار هائل وخسائر فادحة.بعد أكثر من 100 يوم على بدء الحرب، تتفاقم تداعياتها في العالم في قطاعات المال والغذاء والطاقة وطالت 1،6 مليار شخص، كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن "تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل منهجي وخطير ومتسارع"، محذرا من أنه "بالنسبة للناس في جميع أنحاء العالم تهدد الحرب بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مسببة فوضى اجتماعية واقتصادية".