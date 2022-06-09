الذهب يتراجع مع صعود الدولار والبلاتين يهبط 2.7%

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن أثر صعود الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية على الإقبال على شراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعزز فرص تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1842.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1438 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1843.90 دولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما ارتفع سعر الدولار ليقلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الشهرية غدا.

ومن شأن بيانات التضخم المنتظرة أن تعطي مؤشرا عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتمسك بسياسته النقدية المتشددة في النصف الثاني من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 في المائة إلى 21.63 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 2.7 في المائة إلى 978.37 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1925.72 دولار.