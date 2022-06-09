للمرة الأولى منذ 11 عام .. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة في يوليو

يعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة في منطقة اليورو بواقع 0.25 نقطة مئوية في يوليو المقبل.

وتعد هذه الخطوة التي تم الاشارة إليها على نطاق واسع، محاولة للسيطرة على التضخم المتفاقم في منطقة اليورو، الذي بلغ 8.1 % منذ مايو الماضي، وعودة لهدف البنك لمعدل التضخم بأن يسجل أقل من 2 %.

وقال البنك، إنه "سوف يتأكد" من عودة التضخم إلى هذا الهدف، مشيرا إلى ارتفاع محتمل لمعدل الفائدة في سبتمبر المقبل، بعد اجتماع مع المجلس الحاكم للبنك في امستردام.

ويشار إلى أن البنك تمهل في اتخاذ خطوات، مقارنة بالبنوك الغربية الأخرى مثل بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي، الذي اعتبر الضغوط التضخمية مؤقتة، ولكنه الآن يرفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2011.

من جهته قرر البنك المركزي الأوروبي، إنهاء برنامج شراء الاصول ابتداء من يوليو المقبل.