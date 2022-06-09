"أوقاف" و "روشن" توقعان مذكرة تعاون لتمويل إنشاء مساجد ومرافق مجتمعية

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم، مذكرة تعاون مع شركة روشن العقارية، تهدف إلى بحث فرص التعاون في إعداد الدراسات ودعم المشاريع ذات العلاقة بأعمال الطرفين، وجرى التوقيع في الرياض، ومثل الهيئة عبدالرحمن العقيل نائب المحافظ لقطاع المصارف، بينما مثل الشركة ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي.

وتحتوي مذكرة التفاهم الممتدة إلى 3 سنوات على مساري عمل، الأول مسار المبادرات السريعة، ويتضمن دراسة تمويل مشترك لبناء 6 مساجد في مشروع سدرة بالرياض، فيما تضمن المسار الثاني عددا من المبادرات الإستراتيجية، تمثلت بدراسة تأسيس جمعية وقفية أهلية تعنى ببناء المساجد والمرافق المجتمعية في جميع مشاريع روشن، ودراسة آلية تمويل وبناء وصيانة المساجد، ودراسة نموذج عمل وتشغيل المسجد التنموي المستدام عبر جملة من الحلول المبتكرة، والتعاون في تمكين الشراكة المجتمعية بين السكّان والمانحين والأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن روشن العقارية، إحدى الشركات الوطنية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة للتطوير العقاري، التي تعمل على تطوير الأحياء السكنية لتوفير حياة عصرية وفق أرقى المعايير والمقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، ويأتي توقيع المذكرة بينها وبين الهيئة العامة للأوقاف؛ ضمن مساعي الهيئة بتوجيه المصارف نحو الأولويات التنموية المتوافقة مع شرط الواقف، ولتحقيق مفهوم السكن النموذجي متكامل الخدمات والمرافق في مشاريع الإسكان.