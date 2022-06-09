اختتام حفل سوق الإنتاج في مهرجان أفلام السعودية .. وحصول نص "للتو رأيت السماء" على 4 جوائز

اختتم أمس، حفل سوق الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وجمعية السينما، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بصناعة الأفلام وتمويلها.

وحقق نص الفيلم القصير "للتو رأيت السماء" 4 جوائز، وتساوت 3 نصوص في عدد الجوائز التي حصدتها، حيث حصد "الدار" و "حفل افتتاح" و "سندريلا الحي" 3 جوائز لكل واحد منها.

وحصل نص "أثكريم" و "قطار القايلة" كل واحد منهما على جائزة واحدة، فيما حصل نص "أنا وحبيبي في عدن" عن فئة الأفلام القصيرة، ونص "عزيز هالة" عن فئة الأفلام الطويلة على شهادة تكريم وإشادة.

وأوضح مقداد بو حليقة مدير العمليات في سوق الإنتاج، أن السوق الذي عقد على مدى 5 أيام تضمن 17 فعالية متنوعة، منها دورات مختصة ولقاءات مفتوحة وتوقيع كتب، وتدشين مجلة "كراسات سينمائية" المختصة في مجال الصناعة السينمائية.

وبين أن سوق الإنتاج ضم 15 جهة إنتاجية وداعمة، واستقبل 103 مشاركات، ووقع الاختيار على 14 نصا، ومناقشة 35 اتفاقية لعروض أفلام في محافل دولية.