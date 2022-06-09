أرامكو: إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بـ 12 مليون ريال في حسابات المستحقين

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الخميس 12 مايو 2022م
|تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم
|1443-10-17 الموافق 2022-05-18
|عدد الاسهم المباعة
|290495
|المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم
|12,008,809.15
|متوسط سعر البيع لكل سهم
|41.34
|تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين
|1443-11-10 الموافق 2022-06-09
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