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أرامكو: إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بـ 12 مليون ريال في حسابات المستحقين

أرامكو: إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بـ 12 مليون ريال في حسابات المستحقين

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الخميس  12 مايو 2022م

 

تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1443-10-17 الموافق 2022-05-18
عدد الاسهم المباعة 290495
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 12,008,809.15
متوسط سعر البيع لكل سهم 41.34
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1443-11-10 الموافق 2022-06-09
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