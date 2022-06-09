تغطية اكتتاب "رتال" 8.88 مرة وتخصيص 5 أسهم للمكتتبين الأفراد

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة رتال للتطوير العمراني ("الشركة" أو "رتال") عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (5) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0,364% على أساس تناسبي.

طرحت الشركة 12,000,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م، وانتهت في يوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1,200,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 120 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد 233,087

- الأسهم المطروحة للأفراد1,200,000 سهم

- سعر الطرح 120 ريالاً للسهم

- تغطية الأفراد 8.88 مرة

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1,278 مليون ريال سعودي

- التخصيص (5) أسهم كحد أدنى لكل فرد

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0,364%

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 يونيو 2022م