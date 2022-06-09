"الخريف": توقيع حزمة مشاريع مع وزارة البيئة بأكثر من 1.8 مليار ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على أنه تم توقيع عقد تنفيذ حزمة مشاريع تحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية لعدد أربعة مشاريع مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأكثر من 1.8 مليار ريال .

و تشمل حزمة المشاريع مايلي‬:

1- مشروع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام - مشروع رقم (2) - شبكة المياه الإستراتيجية والخزانات في شمال الدمام بقيمة إجمالية 504.850.000،00 ريال سعودي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) ولمدة 24 شهراً.

2- مشروع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام - مشروع رقم (5) - شبكة المياه الإستراتيجية والتوزيع والخزانات في جنوب شرق الدمام بقيمة إجمالية 592.250.000،00 ريال سعودي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) ولمدة 30 شهراً.

3- مشروع تحسين شبكات المياه في مدينة الخبر - مشروع رقم (2) - شبكة المياه الإستراتيجية والخزانات في شمال وجنوب الخبر بقيمة إجمالية 499.364.413،75 ريال سعودي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) ولمدة 30 شهراً.

4- مشروع تحسين شبكات المياه في مدينة القطيف - مشروع رقم (1) - شبكة المياه الإستراتيجية والخزانات في جنوب شرق القطيف بقيمة إجمالية 258.750.000،00 ريال سعودي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) ولمدة 30 شهراً.