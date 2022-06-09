احتساب نسبة التذبذب لسهم "بترو رابغ" على أساس سعر 18.92 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة اليوم على أساس سعر 18.92 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في محافظ المساهمين يوم الإثنين 13/06/2022.

وجاءت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقا ً لما يلي:

رأس المال قبل الزيادة:(8,760,000,000)ريال سعودي.

رأس المال بعد الزيادة:(16,710,000,000)ريال سعودي.

عدد الأسهم قبل الزيادة:(876,000,000)سهم.

عدد الأسهم بعد الزيادة:(1,671,000,000)سهم.

نسبة الزيادة في رأس المال( :90.75%.)

المبلغ الإجمالي للطرح: طرح (795,000,000) سهم عادي بقيمة أسمية تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم وبسعر طرح يبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة طرح إجمالية تبلغ(7,950,000,000)ريـال سعودي.