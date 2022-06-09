"مجموعة تيكوم" تعتزم طرح 625 مليون سهم للاكتتاب العام في بورصة دبي

قالت مجموعة تيكوم لتشغيل مجمعات الأعمال في بيان اليوم إنها تعتزم بيع حصة 12.5 % إلى المستثمرين في طرح عام أولي وإدراج أسهمها في بورصة دبي.

وأضافت تيكوم في وثيقة إعلان نية الطرح أن دبي القابضة لإدارة الأصول ستبيع 625 مليون سهم عادي في تيكوم في الاكتتاب الذي يبدأ في 16 يونيو .

وتتوقع الشركة بدء تداول أسهمها في سوق دبي المالي في الخامس من يوليو بحسب رويترز .

