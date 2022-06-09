النفط يواصل الصعود بفضل طلب أمريكي قوي وتفاؤل تجاه الصين

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 50 سنتا، أو 0.4 % ، إلى 124.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 38 سنتا، أو 0.3 % ، إلى 122.49 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وأغلق الخامان القياسيان أمس عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس ، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضا قياسيا في احتياطيات الخام الاستراتيجية في حين ارتفعت المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية على غير المتوقع، مما يشير إلى متانة الطلب على وقود السيارات خلال ذروته الصيفية. ويترقب المستثمرون بيانات التجارة لشهر مايو بالصين، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات عن الطلب .