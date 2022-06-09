تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات .. المعنويات المشوشة تقود إلى التداول الجانبي

انخفضت أسعار الذهب أمس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب صدور آخر بيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، المتعلق بالسياسة النقدية.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1850.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش، مبقيا على التحرك داخل نطاق ضيق نسبيا، بينما طرأ تغير طفيف على العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار.وقال أولي هانسن، المحلل في "ساكسو بنك"، "المعنويات مشوشة تماما، وهذا يقود إلى ذلك التداول الجانبي"، مضيفا أن "الذهب يحتاج إلى كسر حاجز 1870 دولارا لكسب بعض الزخم الجديد".وأضاف "التطورات في كل من عوائد الخزانة والدولار ليست مواتية للذهب.. لكن في مقابل ذلك، لدينا خفض البنك الدولي لتوقعات النمو العالمي لنضعه في الحسبان".كان البنك الدولي خفض أمس الأول توقعاته للنمو في 2022 بنحو الثلث، وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، ما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعد ملاذات آمنة للقيمة.في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية مؤشرات على إذا ما كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.وساعدت التوقعات برفع المجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر مؤشر الدولار على الارتفاع 0.2 في المائة، وأبقى عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بالقرب من المستوى الرئيس 3 في المائة.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.9 في المائة إلى 22 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين نصف في المائة إلى 1005.89 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1965.31 دولار.إلى ذلك، بلغ سعر اليورو أعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الين الياباني، مدعوما بمراجعة بالزيادة لبيانات النمو في الربع الأول وقبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، من المرجح أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. ومن المقرر أن ينهي البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات هذا الشهر، ما يعني أن رفع الفائدة يمكن أن يبدأ في النصف الثاني من 2022 ليصبح بنك اليابان المركزي الوحيد بين أقرانه الذي يطبق سياسة للتيسير النقدي.وانخفض سعر الين للجلسة العاشرة على التوالي أمام اليورو، وهي أول فترة هبوط له في ثمانية أشهر، وبلغ أدنى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا 143.89 ين لليورو في التعاملات الأوروبية.وارتفع اليورو 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.07225 دولار، بعد انخفاضه في وقت سابق 0.3 في المائة، بعد تعديل بالزيادة لبيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من العام.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، منها اليورو والين 0.1 في المائة إلى 102.53.ونزل سعر الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة إلى 1.2540 دولار، مع تأثر الاسترليني بالمخاطر السياسية وتباطؤ الاقتصاد. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، نزلت بيتكوين 2.4 في المائة، لكنها ظلت فوق مستوى 30 ألف دولار، ونزلت إيثر 0.5 في المائة إلى 1802 دولار.