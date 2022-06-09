الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية وتواجه دعما عند مستويات 12550 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية فاقدة 66 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 12596 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.58 في المائة، ليغلق عند 1744 نقطة، وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق تحقق أداء دون متوسطاتها، واستمرار ذلك يجعل السوق تميل نحو التراجع، خاصة في ظل انحسار ظهور حوافز إيجابية وترقب لنتائج الربع الثاني.من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 12550 نقطة والتداول دون تلك المستويات سيجعل السوق عرضة لتزايد حدة التراجع مع احتمالية العودة نحو 12000 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12690 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12748 نقطة كاسبا 0.68 في المائة، بينما الأدنى عند 12584 نقطة فاقدا 0.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12596 نقطة فاقدا 66 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 356 مليون ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 11 مليون سهم لتصل إلى 141 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 320 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 448 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بترو رابغ" بنحو 6.7 في المائة، ليغلق عند 27 ريالا، يليه سهم "الشرقية للتنمية" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 88.20 ريال، وحل ثالثا سهم "بوبا العربية" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 167 ريالا. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صادرات" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 100.20 ريال، يليه سهم "مجموعة تداول" بنحو 4.7 في المائة، ليغلق عند 208 ريالات، وحل ثالثا سهم "نسيج" بنحو 3.7 في المائة، ليغلق عند 21.42 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 552 مليون ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 333 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بقيمة 294 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية