أسهم شركات الطاقة الأفضل أداء في أسواق المال .. ارتفعت 62 % منذ بداية العام

يقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الطاقة في ظل تزايد الطلب على النفط مع استئناف الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود التي سبق فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين.وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن أسهم شركات الطاقة هي الأفضل أداء في أسواق المال حاليا، حيث ارتفعت هذه الأسهم بنحو 62 في المائة خلال العام الجاري. وجاء سهم "إكسون موبيل" من أفضل عشرة أسهم في الأداء في السوق الأمريكية خلال العام الجاري، وتجاوزت مكاسبه توقعات "وول ستريت".وسجل سهم الشركة خلال تعاملات أمس أكبر ارتفاع يومي له، ليتجه نحو الوصول إلى مستوى قياسي جديد مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 60 في المائة.وذكرت "بلومبيرج" أنه جرى تداول سهم أكبر شركة نفط في أمريكا الشمالية بسعر 105 دولارات خلال تعاملات أمس في بورصة وول ستريت، ليتجاوز مستواه القياسي السابق المسجل 2014، ويسجل ارتفاعا بنحو 71 في المائة، مقارنة بمستواه في بداية العام الجاري.وعلى صعيد التعاملات، هبطت المؤشرات الأمريكية الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، مع هدوء موجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا، بينما عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من أن يشهد التضخم العالمي مزيدا من الصعود.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 93.07 نقطة، أي 0.28 في المائة، إلى 33087.07 نقطة.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.56 نقطة، أي 0.33 في المائة إلى 4147.12 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 27.95 نقطة، أي 0.23 في المائة، إلى 12147.28 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، وتخلت سريعا عن مكاسب حققتها عند الافتتاح، إذ تسبب هبوط بنحو 6 في المائة في سهم بنك كريدي سويس بعد تحذير متعلق بالأرباح في ضغط على قطاع البنوك، بينما شكلت أسعار المعادن ضغطا أيضا على أسهم شركات التعدين.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بعد أن ارتفع عند الافتتاح 0.3 في المائة مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية.وتراجع قطاع البنوك 1 في المائة مع إعلان "كريدي سويس"، أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها في الربع الثاني في ضربة جديدة للمصرف المتعثر.كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7 في المائة مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التي اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم "إنديتكس" المالكة لمتاجر "زارا" 4.1 في المائة عقب إعلان الشركة قفزة بنحو 80 في المائة في صافي الربح في الفترة من شباط (فبراير) إلى نيسان (أبريل).وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على أعلى مستوى له في شهرين ونصف، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر المكاسب التي حققتها "وول ستريت" البارحة الأولى وصعدت أسهم شركات الطاقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط. وارتفع "نيكاي" 1.04 في المائة مسجلا 28234.29 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 29 آذار (مارس)، كما واصل سلسلة من المكاسب استمرت لأربعة أيام. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.118 في المائة مسجلا 1969.98 نقطة.