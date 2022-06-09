السوق الموازية تهبط 0.5 % بتداولات قيمتها 25 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 22206 نقاط فاقدة 122 نقطة بنحو 0.55 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 34 في المائة بنحو 6.4 مليون ريال لتصل إلى 25 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 95 ألف سهم لتصل 359 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 19 في المائة بنحو 260 صفقة لتصل إلى 1.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الحاسوب" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 300.80 ريال، يليه سهم "بنان" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 56.70 ريال، وحل ثالثا سهم "مياه الجوف" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 80.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "رؤوم" بنحو 8.3 في المائة، ليغلق عند 165 ريالا، يليه سهم "موبي" بنحو 6.9 في المائة، ليغلق عند 85.50 ريال، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 105 ريالات.وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة 5.3 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بقيمة 2.8 مليون ريال.