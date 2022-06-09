محللون: الأساسيات الصعودية تدعم وتيرة المكاسب السريعة في سوق النفط

مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بسبب شح الإمدادات النفطية وزيادة الطلب على الوقود بالتزامن مع إنهاء الإغلاق العام في الصين وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، بعد نجاح السيطرة على الإصابات الجديدة لكورونا، وأيضا بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.وتستمر انخفاضات مخزونات النفط الخام الأمريكية في مؤشر على تنامي الطلب وتدعمها العقوبات الغربية على روسيا التي أسهمت في تراجع إنتاج البلاد من النفط الخام رغم التوسع شرقا نحو الأسواق الآسيوية خاصة إلى أسواق الهند والتي تستفيد مصافيها من خام الأورال الروسي المخفض.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن أسعار النفط الخام ما زالت عند أعلى مستوى لها منذ آذار (مارس) الماضي رغم وجود تقلبات تستمر في التأثير في السوق النفطية بسبب الأساسيات الصعودية للسوق.وأشار المحللون إلى أن أغلب تقارير المنظمات الدولية المعنية بالطاقة ترفع توقعات أسعار النفط الخام حتى مع تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالخفض بسبب نقص إمدادات النفط الخام المتوقعة لبقية العام الجاري، لافتين إلى استمرار المخاوف من حدوث انتكاسة في الطلب الأمريكي نتيجة التضخم والصعوبات الاقتصادية والمالية الراهنة.وفي هذا الإطار، ذكر لـ"الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن الأساسيات الصعودية في سوق النفط الخام أدت إلى حصد مكاسب أكبر وبوتيرة سريعة حيث تجاوزت الأسعار مستوى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن وضع الطلب جيد ويرشح الأسعار لمزيد من المكاسب.وأضاف أن مستوى الأسعار الحالي بعيد نسبيا عن التأثير سلبا في الطلب العالمي، وذلك بحسب تقديرات بنوك استثمارية دولية وعلى رأسها مجموعة "جولدمان ساكس".وأوضح أن مزيدا من وتيرة صعود الأسعار سيستمر نتيجة تقلص الإمدادات من النفط الخام مقابل تعافي الطلب، خاصة بعد إنهاء الإغلاق الصارم في الصين، لافتا إلى توقعات لبنك "مورجان ستانلي" الاستثماري الدولي التي تدعم استمرارية الاتجاه الصعودي للأسعار إلى مستوى 150 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري.من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن المخزونات النفطية الأمريكية تواصل التراجع إلى مستويات أقل من المتوسط في خمسة أعوام، وهو ما يعكس تعافي الطلب ويترجم الاستمرار في السحب بوتيرة سريعة من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.ونوه إلى تسجيل أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر وسط انتعاش الطلب العالمي وتحديدا من الصين، إضافة إلى التضييق الكبير في المعروض النفطي في السوق منذ وقوع الحرب، موضحا أن مخاوف الإمدادات المتجددة تؤثر بقوة في السوق وتطول موارد الطاقة والمنتجات الغذائية أيضا.من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن انخفاض الإنتاج الروسي بات سمة أساسية في السوق خلال الأشهر المقبلة وهو ما جعل تحالف "أوبك +" يقر زيادة شهرية أوسع خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) المقبلين بنحو 648 ألف برميل يوميا رغم صعوبات زيادة الإنتاج ونقص الاستثمار لدى بعض أعضاء التحالف.وأضاف أنه مما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات هو توقعات أن يؤدي الحظر الروسي الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض إنتاج الوقود في البلاد بنسبة 18 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، لافتا إلى تسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي علاوة على رفع أسعار الغذاء والوقود بوتيرة واسعة وغير مسبوقة.بدوره، بين لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن انفلات أسعار البنزين يؤرق بشدة الاقتصاد الأمريكي وتمتد تأثيراتها إلى كل دول العالم، موضحا أن الولايات المتحدة تعاني مع أسعار الوقود القياسية في المضخات خاصة مع بداية موسم القيادة الصيفي والتي عادة ما تشهد فترة ذروة الطلب.وأشار إلى تقديرات صادرة عن بنك "مورجان ستانلي" تؤكد حدوث عجز في المعروض النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري، كما رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت القياسي العالمي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 140 دولارا للبرميل وتقديره لخام غرب تكساس الوسيط إلى 137 دولارا للفترة نفسه. من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأمريكي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد - 19.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لآب (أغسطس) 22 سنتا بما يعادل 2 في المائة إلى 120.79 دولار للبرميل بحلول بعد إغلاقها عند أعلى مستوى منذ 31 أيار (مايو) أمس الأول.وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط لتموز (يوليو) 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 آذار (مارس) أمس الأول.ويتوقع المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأمريكي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، ما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام.وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 120.16 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 119.85 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وإن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 122.94 دولار للبرميل.