بريطانيا .. فرض ضريبة على مولدات الطاقة يعوق الاستثمار في الطاقة الخضراء

قالت هيئة تجارية بريطانية أمس، "إن فرض ضريبة على المكاسب غير المتوقعة لمولدات الطاقة في المملكة المتحدة يمكن أن يعوق الاستثمار في الطاقة الخضراء".وأوضحت هيئة إنرجي يو كيه في وثيقة نشرت أمس، أن فرض رسوم على مولدات الطاقة، بسبب المكاسب التي جنتها نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، من شأنه أن يعرض مشاريع الطاقة المتجددة المحتملة لمخاطر.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، أشارت الحكومة إلى أنه يمكن الإعلان عن قرار بشأن إذا ما كانت ستفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي الطاقة في غضون أسابيع، بعد أن كشفت الشهر الماضي عن خطط لفرض ضرائب مماثلة على شركات النفط والغاز.وأبلغ كثير من القائمين على تشغيل المولدات عن ارتفاع الأرباح، فيما يكافح البريطانيون وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ عقود.إلى ذلك، ستغلق شركة سي.إف إنداستريز هولدينجز أحد مصانعها للأسمدة في المملكة المتحدة بشكل دائم، حيث تكافح وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.وتقترح الشركة إغلاق منشأة "اينس"، فيما تعيد هيكلة العمليات في بريطانيا. وكان الموقع، الذي لم ينتج الأمونيا منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، واحدا من مصانع شركة سي.إف التي توقفت العام الماضي، حيث إن ارتفاع تكاليف الغاز قلص الأرباح.وسط هذا الجدل اضطرت الحكومة إلى التدخل للمساعدة في الإبقاء على بعض العمليات. وتسلط خطوة إغلاق المصنع الضوء على التحدي الذي يفرضه ارتفاع سعر الغاز على الصناعات الأوروبية.وتدرس الحكومة البريطانية دفع تكاليف إمدادات الفحم من أجل استمرار عمل محطات الطاقة المهددة بالإغلاق قبل فصل الشتاء.وأوضحت مصادر على صلة بالمسألة أخيرا، أنه من أجل ضمان إمدادات وفيرة من الكهرباء، يمكن أن تقوم الحكومة بشراء الفحم لتستخدمه عدة شركات، في اتفاق من أجل إرجاء إغلاق بعض وحدات الفحم في أيلول (سبتمبر) المقبل.وأضافت المصادر أن "الخطة ليست محددة بعد، وتعد أحد الخيارات المطروحة". وتسعى بريطانيا إلى تعزيز أمن الطاقة وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات والحفاظ على تكاليف ميسورة للعملاء.ويعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني فضح محطات الوقود التي لم تخفض أسعار الوقود بناء على خفض الحكومة الرسوم، وفقا للتقارير.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الحكومة خفضت الرسوم على اللتر الواحد بمقدار خمسة قروش استرلينية "0.06 دولار" في 23 آذار (مارس)، لكن بيانات أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوقود في المحطات لتجاوز سعر اللتر الواحد 1.70 جنيه استرليني "2.15 دولار" للمرة الأولى.وتم اتهام تجار التجزئة برفع هوامش الربح منذ تطبيق سياسة خفض الضريبة. وأفادت صحيفة "صنداي تليجراف" أمس، بأن جونسون أصدر التعليمات لمسؤولي وزارة النقل بوضع خطط لاستهداف محطات الوقود التي تمنع تمرير الأسعار المخفضة للمستهلكين.