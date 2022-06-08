الأسهم السعودية تهبط للجلسة الثانية وسط تداولات 5.6 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية مع إغلاق جلسة اليوم الأربعاء، وهي الجلسة الثانية من الخسائر مسجله بذلك أدنى إغلاق في نحو أسبوعين، وسط استمرار الضغوط البيعية في أسهم البنوك بشكل رئيسي.

وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة 66 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12596 نقطة، فيما بلغت السيولة 5.6 مليار ريال

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم مصرف الإنماء ودار الأركان، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 141.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 320.7 ألف صفقة.



وقاد تراجع المؤشر العام أسهم مصرف الراجحي بعد هبوطه 1.2 في المائة، أيضا من بين الأسهم التي أثرت على السوق تراجع البنك الأهلي ومصرف الإنماء وكذلك سابك للمغذيات الزراعية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 62 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم بترو رابغ بعد ارتفاعه 6.7 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى في 3 أشهر.

أيضا ارتفعت أسهم الشرقية للتنمية 5 في المائة، ونحو 4.4 في المائة من المكاسب طالت أسهم بوبا العربية

في المقابل، هبطت أسهم 140 شركة تصدرها سهما صادرات ومجموعة تداول بعد هبوطهما بـ 4.7 في المائة، في حين تراجع سهم نسيج 3.7 في المائة.

وسجل سهما البحري وجرير مستويات متدنية، حيث تراجع البحري 1.3 في المائة ليغلق عند أدنى مستوى منذ مارس 2020، في حي سجل جرير أدنى إغلاق منذ أغسطس 2020 بعد هبوطه 1.75 في المائة.

