ارتفاع أسعار الغاز يجبر شركة بريطانية للأسمدة على إغلاق أحد مصانعها

ستغلق شركة "سي.إف انداستريز هولدينجز" أحد مصانعها للأسمدة في المملكة المتحدة بشكل دائم، حيث تكافح وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتقترح الشركة إغلاق منشأة "اينس"، فيما تعيد هيكلة العمليات في بريطانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان الموقع، الذي لم ينتج الأمونيا منذ سبتمبر الماضي، واحدا من مصانع شركة "سي.إف" التي توقفت العام الماضي، حيث أن ارتفاع تكاليف الغاز قلص الأرباح .

ودفع ذلك الحكومة للتدخل للمساعدة في الإبقاء على بعض العمليات.

وتسلط خطوة إغلاق المصنع الضوء على التحدي الذي يفرضه ارتفاع سعر الغاز على الصناعات الأوروبية.