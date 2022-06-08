اتفاق الصين و 5 دول على توسيع نطاق التسويات باستخدام العملات المحلية

اتفقت الصين وخمس دول من أسيا الوسطى على توسيع نطاق التسويات باستخدام العملات المحلية، وفقا لما قاله وزير الخارجية الصيني وانج يي، عقب لقائه مسؤولين من هذه الدول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان إن جميع الأطراف اتفقت على العمل في إطار مبادرة " الحزام والطريق"

الصينية.

كما أوضح البيان أن الدول اتفقت على وضع آلية للتواصل بين رؤساء هذه الدول.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول سوف تعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية فيما بينها.