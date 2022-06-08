إيلون ماسك لا ينوي طرح أسهم "ستارلينك" للاكتتاب قبل 2025

أخبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الموظفين في "سبيس إكس"، أن الشركة لا تنوي طرح أسهم "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لاكتتاب عام قبل 2025.

ونقلت "سي إن بي سي"، عن إيلون ماسك قوله خلال اجتماع لموظفي الشركة الأسبوع الماضي، "لست متأكدا بالضبط متى يكون الاكتتاب، ربما بعد 3 أو 4 سنوات من الآن .. أنا لا أعرف، هذا مجرد تخمين"، وتعني 3 إلى 4 سنوات أن الاكتتاب لن يتم إلا بعد 2025، وهو ما يتأخر عن التقديرات الأولية لماسك.

وفي رسالة إلكترونية أرسلها إيلون ماسك في مايو 2019، ذكر فيها أنه "من المحتمل أن يكون من المنطقي أن نطرح ستارلينك للاكتتاب العام في غضون 3 سنوات أو نحو ذلك".

ثم تراجع إيلون ماسك عن هذا التقدير، قائلا في تغريدة العام الماضي، "سيستغرق الأمر بضع سنوات على الأقل قبل أن يمكن التنبؤ بإيرادات ستارلينك بشكل معقول"، مضيفا "طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت أقرب من ذلك سيكون مؤلما للغاية".

وفي الاجتماع الأخير، تردد أن الرئيس التنفيذي كرر هذه النقطة لموظفي سبيس إكس بأنهم "لا ينبغي أن يفكروا في الأشياء التي يتم طرحها للاكتتاب العام على أنها مثل طريق مؤكد إلى الثروات"، مضيفا "الأسواق العامة متقلبة".