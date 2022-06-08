الأسهم السعودية تهبط 1.2 % وسط سيطرة قوى البيع .. والسيولة عند 5.9 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتفقد 159 نقطة بنحو 1.2 في المائة لتغلق عند 12662 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 26 نقطة بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 1754 نقطة. وسيطر البائعون على الجلسة ولم تستطع قوى الشراء تعويض الخسائر أثناء الجلسة، وعادت السوق لتتداول دون متوسط أدائها لفترات مختلفة ما يعزز المسار السلبي للسوق، وستواجه السوق دعما عند 12620 نقطة تليها 12550 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12832 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة 12838 نقطة رابحا 0.13 في المائة، بينما الأدنى عند 12651 نقطة فاقدا 1.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12662 نقطة فاقدا 159 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 936 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 152 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 331 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.28 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المصارف" بنحو 1.8 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بقيمة 514 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الصقر للتأمين" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال، يليه سهم "دار الأركان" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 13.74 ريال، وحل ثالثا سهم "نسيج" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 22.24 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بوبا العربية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 160 ريالا، يليه سهم "معادن" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 61.30 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الفرنسي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 50.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 646 مليون ريال، يليه سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 402 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بقيمة 355 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية