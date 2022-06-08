«نمو» تتراجع 222 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 222 نقطة نحو 0.9 في المائة لتغلق عند 22329 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 5 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى 19 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 264 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 4 في المائة بنحو 49 صفقة لتصل إلى 1.4 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "بنان" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 55 ريالا، يليه سهم "المركز الآلي" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 124 ريالا، وحل ثالثا سهم "عزم" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 192 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 115 ريالا، يليه سهم "برغرايززر" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 187 ريالا، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 29 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "بنان" بقيمة 5.2 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة مليوني ريال.