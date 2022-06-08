أنت هنا

أسواق الأسهم- السعودية

«نمو» تتراجع 222 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

«نمو» تتراجع 222 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 222 نقطة نحو 0.9 في المائة لتغلق عند 22329 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 5 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى 19 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 264 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 4 في المائة بنحو 49 صفقة لتصل إلى 1.4 ألف صفقة.
وتصدر الأسهم المرتفعة "بنان" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 55 ريالا، يليه سهم "المركز الآلي" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 124 ريالا، وحل ثالثا سهم "عزم" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 192 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 115 ريالا، يليه سهم "برغرايززر" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 187 ريالا، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 29 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "بنان" بقيمة 5.2 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة مليوني ريال.
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية