محللون: عودة النفط إلى مستوى 140 دولارا للبرميل غير مستبعدة في المدى القصير

ارتفعت أسعار النفط الخام بفعل انتعاش الطلب في الصين بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بمكافحة انتشار وباء كورونا إضافة إلى تنامي المخاوف من شح المعروض النفطي في ضوء الصعوبات الإنتاجية الحالية لعدد من المنتجين.وتوازن السوق بين شهية المخاطرة والمخاوف بشأن العرض واحتمال زيادة الطلب مع تخفيف الصين قيودها على انتشار فيروس كورونا.وتتلقى أسعار النفط الخام دعما من تراجع المخزونات النفطية الأمريكية، وسط مؤشرات على تعافي الطلب العالمي على النفط الخام والوقود في فصل الصيف.وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن أسعار النفط تلقت دعما قويا من قرار السعودية رفع أسعار صادرات الخام لآسيا لتموز (يوليو) بأكثر من المتوقع ما يشير إلى الثقة بأن الطلب على النفط سينتعش خاصة في الصين بعد شهرين من الإغلاق، متوقعين عودة أسعار النفط إلى مستوى 140 دولارا للبرميل قريبا.وأشار المحللون إلى أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية لها تأثير أيضا في أسعار النفط في ظل المعارك العنيفة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.وأوضحوا أن معنويات سوق النفط الخام في صعود مستمر خاصة خلال أشهر الصيف في ظل الانتعاش في الطلب على النفط إلى جانب عدم كفاية العرض، كما تضيق سوق الوقود بشكل كبير وتحديدا مع بدء فترة الذروة لطلب الولايات المتحدة في ظل موسم القيادة الصيفي.وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية إن وقوع هجمات جديدة على كييف تشعل الأسواق وتزيد المخاوف على استقرار إمدادات الطاقة وقد تدفع إلى استمرار مسيرة المكاسب الصعودية القياسية للنفط الخام.وأوضح أن أسعار النفط الخام ارتفعت في بداية هذا الأسبوع، مشيرا إلى تمسك تحالف "أوبك +" وسعيه الجاد - رغم الصعوبات الراهنة - نحو فتح صنابير الإمدادات النفطية على نطاق أوسع قليلا، موضحا أن السعودية هي واحدة من عدد قليل من أعضاء "أوبك" الذين لديهم طاقة فائضة.من جانبه، ذكر روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات أن الطلب العالمي يتعافى خاصة في آسيا حيث إنه آخذ في الارتفاع مع إنهاء قيود الإغلاق في الصين وانتعاش الطلب على النقل البري والجوي، مبينا أنه إذا استمر الطلب في هذا المسار فقد تقفز أسعار النفط الخام على نحو أعلى في الأسواق الدولية.وتوقع استمرار مكاسب النفط خاصة مع عودة الطلب الصيني بقوة بعد عمليات الإغلاق واستمرار انخفاض إنتاج النفط الخام في روسيا بسبب العقوبات والحظر الأوروبي، موضحا أن عودة الأسعار إلى مستوى 140 دولارا للبرميل الذي حدث مع بداية الحرب في أوكرانيا قد لا يكون مستبعدا في المدى القصير.من ناحيته، أكد ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن أسعار النفط الخام ارتفعت بالفعل بنسبة 60 في المائة تقريبا هذا العام حيث تزامن انتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء مع تشديد السوق بعد الحرب الروسية - الأوكرانية حيث أدت الحرب إلى زيادة التضخم وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوقود ودفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.وسلط الضوء على أهمية موافقة تحالف "أوبك +" في الأسبوع الماضي على تسريع زيادات الإنتاج لضخ المزيد حيث تقرر إضافة 648 ألف برميل يوميا لتموز (يوليو) وآب (أغسطس) بزيادة قدرها 50 في المائة تقريبا عن الزيادات التي شهدتها الأشهر الأخيرة ومع ذلك لا تزال المجموعة تكافح لتلبية أهداف التوريد الخاصة بها.بدورها، قالت ليز إكسوي المحللة الصينية ومختصة شؤون الطاقة، إن النفط الروسي نجح في التغلب على الحظر الأوروبي من خلال فتح أسواق آسيوية جديدة حيث تتطلع الهند – على سبيل المثال - إلى مضاعفة وارداتها من النفط الروسي من خلال مصافي التكرير المملوكة للدولة التي تحرص على الحصول على مزيد من الإمدادات المخفضة للغاية من شركة روسنفت، ويأتي ذلك فيما يرفض المشترون الدوليون التعامل مع موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.وأشارت إلى التراجع الواسع أيضا في أسعار النفط الكندي الثقيل بالنسبة إلى أسعار العقود الآجلة نتيجة ارتفاع تكاليف التكرير إضافة إلى النقص في خطوط أنابيب التصدير واستمرار الاضطرابات في السوق العالمية.وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد - 19.وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 120.27 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 119.33 دولار للبرميل.وقالت تينا تينج المحللة في "سي. إم. سي. ماركتس": "يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين".من جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي أمس الأول أن مخزونات الخام الأمريكي تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 119.85 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 117.15 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي وأن السلة خسرت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 122.94 دولار للبرميل.