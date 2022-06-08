تراجع أسعار العقود الآجلة للقمح بفضل موسم الحصاد الصيني والمحصول الأسترالي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح لمعظم شهور التسليم المقبلة في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، بفضل موسم الحصاد في الصين، أكبر مستهلك للقمح في العالم، واستمرار نمو المحصول للعام الثالث على التوالي في أستراليا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، القول إن الصين جمعت 55 في المائة من محصول موسم الشتاء حتى أمس الأول، ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته في العام الماضي، مبينة أن تقارير الأرصاد تشير إلى أن الأحوال الجوية ستكون مناسبة لموسم الحصاد. وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد.وارتفعت مساء الإثنين أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين.وبحسب توبين جوري، المحلل الاقتصادي في مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا، فإن الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء ميكولايف الأوكراني، الذي يعد أحد أهم موانئ تصدير الحبوب في أوكرانيا، أسهمت في ارتفاع الأسعار.ورغم ذلك، تراجعت الأسعار أمس 1 في المائة إلى 10.83 دولار لكل بوشل تسليم تموز (يوليو) المقبل. كما تراجعت أسعار الذرة بسبب الظروف الجوية المواتية في مختلف مناطق الزراعة في الولايات المتحدة، ما يعزز الآمال في محصول وفير.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن إيلينا تورينا، المحللة بـ"اتحاد الحبوب الروسي"، أن البلاد صدرت 1.26 مليون طن من القمح في أيار (مايو)، ما يعادل نحو ضعف الكمية التي تم تصديرها قبل عام.ووصل إجمالي صادرات الحبوب لأيار (مايو) إلى 1.81 مليون طن.ومنذ بداية الموسم الحالي، الذي بدأ في تموز (يوليو) من العام الماضي وينتهي في حزيران (يونيو) الجاري، صدرت روسيا 41.7 مليون طن من الحبوب، أي أقل بـ14 في المائة عن العام الماضي، منها 35 مليون طن من القمح، بتراجع بـ9 في المائة عن العام الماضي.وتوقعت تورينا أن تنشط التعاقدات للموسم التالي حاليا، موضحة أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت إقبالا من كبار التجار فقط.وأشارت تورينا إلى أنه من المحتمل أن يتم تصدير مليون طن إضافي من القمح في حزيران (يونيو) الجاري، وفقا لحصة القمح التي تسمح روسيا بتصديرها.في حين قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أمس، إن صادرات الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية ارتفعت 80 في المائة في أيار (مايو) على أساس سنوي إلى 1.743 مليون طن، لكن الكميات ما زالت أقل بكثير من الصادرات في الشهر نفسه من 2021.وأضافت الوزارة أن الذرة هيمنت على الصادرات بواقع 959 ألف طن، في حين بلغت صادرات زيت دوار الشمس 202650 طنا.وبحسب "رويترز"، صدرت أوكرانيا 2.245 مليون طن من الذرة، و501800 طن من زيت دوار الشمس في أيار (مايو) 2021.وكانت الوزارة قد أعلنت الإثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 47.2 مليون طن حتى الآن في الموسم الحالي، الذي بدأ في تموز (يوليو) 2021 وينتهي في حزيران (يونيو) 2022، بما يشمل 148 ألف طن في الأيام الخمسة الأولى من حزيران (يونيو).وقالت إن الحجم الإجمالي يشمل 18.578 مليون طن من القمح، و22.4 مليون طن من الذرة، و5.7 مليون طن من الشعير. وهيمنت شحنات الذرة على الصادرات في حزيران (يونيو).وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب قبل شهر من تدخل روسيا عسكريا فيها، لكن الكميات انخفضت في الأشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون طن.واعتادت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيس، على تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، لكنها اضطرت بسبب الحرب إلى التصدير بالقطارات عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.