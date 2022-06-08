بعد صدمة التضخم .. «المركزي الأوروبي» يتأهب للخروج من الفائدة السلبية

بعد أن استنفدت صدمة التضخم الدعم المقدم للاقتصاد سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يمهد غدا الخميس، للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية المثيرة للجدل، بدءا من التخلي عن أحدث أدواته المتمثلة في إعادة شراء الديون.وبحسب "الفرنسية"، يتوقع أن يمثل اجتماع مجلس المحافظين الذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام نقطة تحول تاريخية بعد أعوام من السياسات المالية المتدنية التكلفة والوفيرة.ومن المؤكد أن أقلية من "الصقور"، أعضاء هيئات صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي المؤيدين لتشديد سياسة الاقتراض، نجحوا أخيرا في فرض وجهة نظرهم بشأن الحاجة إلى التصرف بحزم ضد التضخم المرتفع.ولا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ويقوض القدرة الشرائية على خلفية النمو البطيء في فرنسا، كما في ألمانيا.هذا السياق من عدم اليقين يضع البنك المركزي الأوروبي أمام خيار صعب. إن فشل في رفع معدلات الفائدة سيخاطر بتغذية الاتجاهات التضخمية، ولا سيما من خلال زيادة الأجور.أما زيادتها بسرعة كبيرة فقد تؤدي إلى تعجيل الركود، من خلال التأثير في قدرة الاقتراض لدى الأسر والشركات.حتى إن لم تكن صدمة التضخم بالشدة نفسها في جميع دول منطقة اليورو، فقد أجمع حكام البنوك المركزية على استخدام سلاح أسعار الفائدة.إذ يستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 8.1 في المائة خلال عام واحد في أيار (مايو) في منطقة اليورو. هذا لم يحدث منذ اعتماد العملة الموحدة وهو أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 في المائة.ولا يتعلق النقاش الآن سوى بمدى اتساع دورة الزيادة، في حين أن المعدلات لم ترفع منذ 2011.بدأت البنوك المركزية الأخرى التي تواجه تضخما مرتفعا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، دورة رفع أسعار الفائدة.أما من ناحية البنك المركزي الأوروبي، فأوضحت في نهاية أيار (مايو) رئيسته كريستين لاجارد، أن "من المناسب أن تعود السياسة (النقدية) إلى معايير أكثر طبيعية" في مواجهة تضخم يتوقع أن يستمر.